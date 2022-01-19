Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о том, как именно он руководит клубом и влияет ли на выбор состава команды на матчи.

В эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР Галицкий прокомментировал коммуникацию с новым главным тренером клуба Даниэлем Фарке.

«Когда тренер приходил, мы помогали ему. С Ганчаренко не было лишнего общения. Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней», — сказал Галицкий, добавив, что если президент приезжает на тренировки, то это хорошо для болельщиков, ведь президент живет этим клубом.

«А то, как я буду общаться с Фарке… Я знаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живет», — сказал Галицкий.