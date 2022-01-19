В итальянском Антхольце сегодня, 20 января, стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22. Первое соревнование — индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин.

Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени. Спортсмену пробегут 5 кругов по 4 км и отстреляют на четырех огневых рубежах. За каждый промах — минута штрафа к личному времени.

Сборную России в этой гонке представят сразу 6 биатлонистов. Под 18-м номером в гонку убежит Карим Халили, 26-й стартовый номер достался Александру Логинову. Под 30-м номером будет стартовать Антон Бабиков. Александр Поварницын получил 53-й стартовый номер, Даниил Серохвостов — 78-й, Максим Цветков — 99-й.