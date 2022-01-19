Бразильский нападающий «Интернасионала» Юри Альберто может перейти в «Зенит» за 20 миллионов евро.

Информацию об этом сообщает Globo Esporte. По данным СМИ, «Зенит» может предложить сумму в 20 миллионов евро за 90% прав на игрока.

На данный момент «Интернасьоналу» принадлежат 75% прав на игрока, ещё 5% — «Сантосу». Остальные 20% прав принадлежат самому спортсмену и его представителям.

Ещё нет конкретной информации о том, в какое трансферное окно может пройти переход — в зимнее или летнее.

Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры «Зенита» и «Интернасьнала» по трансферу Альберто уже подошли к финальной стадии.

Юри Альберто провел 84 матча за «Интернасьонал» с момента перехода в клуб в 2020-м году. За это время он забил 30 голов, его контракт действует до середины 2025 года.