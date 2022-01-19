На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске сегодня, 20 января, состоится короткая программа у девушек.

Начало назначено на 17:25 по московскому времени. На турнир заявлены 18 фигуристок.

Согласно жеребьёвке, первую разминку будет открывать Софья Титова, также в первую разминку попали Наталья Лагутова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Ульяна Ширяева и Софья Самоделкина.

Во второй разминке выступят Инга Гургенидзе, Елизавета Куликова, Надежда Пантелеенко, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева и Алина Горбачева.

В третьей, заключительной разминке выступят Любовь Рубцова, София Захарова, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Виктория Морозова, последней короткую программу будет катать Софья Акатьева.

Полное расписание Первенства России можно найти здесь.