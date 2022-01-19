Главные новости дня из спортивного мира — в традиционном дайджесте NVsport за 19 января:

Дубль Ерохина помог «Зениту» одержать первую победу в 2022 году

Петербургский «Зенит» разгромно победил клуб «Эмирейтс» на первых межсезонных сборах в ОАЭ. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых». В составе «Зенита» один мяч забил хавбек Клаудиньо на 18-й минуте встречи, а во втором тайме дублем отметился нападающий Александр Ерохин: он забил по голу на 50-й и 56-й минутах.

Латыпову продлили карантин: он пропустит КМ в Италии и может не попасть на Игры

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что Эдуард Латыпов продолжит находиться на карантине из-за въездных требований страны-хозяйки Олимпийских Игр в Пекине. Известно, что спортсмен сдал положительный тест на коронавирус 5 января. Предполагалось, что его освободят от ограничений по перемещению уже завтра, 20 января.

Впереди – Надаль: Хачанов вышел на испанца в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов встретится с экс-первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Представитель нашей страны пробился в следующий раунд после победы над французом Бенжаменом Бонзи.

Карацев вслед за Хачановым вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open и вслед за Кареном Хачановым пробился в следующий раунд. Встреча продолжалась 2 часа и 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 после четырех сетов.

«Тампа» вышла на первое место Востока, Кучеров набрал два очка

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз». Его команда возглавила таблицу Восточной конференции после победы. Встреча на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершилась со счетом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) в пользу гостей.