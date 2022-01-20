Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче второго круга на турнире «Большого шлема» в Мельбурне и сыграет в 1/16 финала соревнований.

Соперником россиянина был литовец Ричардас Беранкис, занимающий 93-ю позицию в рейтинге ATP. Их встреча длилась 1 час 49 минут и завершилась со счетом – 6:4, 6:2, 6:0.

Рублев сделал 13 эйсов за время игры, а также три двойные ошибки. В его активе – 6 из 15 реализованных брейк-пойнтов. Литовец два раза подал навылет, отметился пятью ошибками и не использовал четыре брейка.

В третьем круге шестая ракетка мира из России проведет матч с хорватом Марином Чиличем.

Напомним, сегодня, 20 января, за выход в третий круг Australian Open поборется Даниил Медведев. Он встретится с хозяином корта Ником Кирьосом.