«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одним из героев встречи стал российский форвард Артемий Панарин, отдавший две голевые передачи.

Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

Российский голкипер Игорь Шестеркин провел в воротах всю встречу и отразил 35 из 38 бросков соперников. В составе победителей дубль сделали Райан Ривз и Адам Фокс. Также по голу забили Райан Строум и Крис Крайдер.

У канадской команды отметились Майкл Бантинг и Митчелл Марнер. Нападающий Илья Михеев отыграл 15 минут и 27 секунд и забил первый гол встречи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» входят в топ-3 Восточной конференции. Их соперники замыкают шестерку сильнейших.