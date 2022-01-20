Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина примут участие в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Каждая из них успешно преодолела этап 1/32 финала турнира.

Павлюченкова играла с местной спортсменкой Самантой Стосур и победила соперницу со счетом 6:2, 6:2 спустя 1 час и 10 минут. Перед турниром представительница России переболела коронавирусом и переживала, что не успеет восстановиться. Австралийка же решила, что матч против Павлюченковой станет последним в ее профессиональной карьере.

Касаткина сражалась с 53-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт. Для победы с результатом 6:2, 6:3 ей понадобился 1 час и 20 минут на корте.

В третьем раунде Касаткина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек. Павлюченкова проведет матч с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстя. Обе встречи запланированы на завтра, 21 января.