Сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце начнется седьмой этап Кубка мира по биатлону. Первым соревнованием у мужчин станет индивидуальная гонка на 20 километров.

Спортсмены выйдут на дистанцию в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Российскую команду представят Карим Халили под 18-м номером, Александр Логинов (26-й). Под 30-м номером стартует Антон Бабиков, под 53-м Александр Поварницын. Даниил Серохвостов и Максим Цветков появятся на трассе в одной из последних групп, под 78-м и 99-м номерами соответственно.

Это вторая индивидуальная гонка в сезоне 2021/22. Ранее атлеты бежали эту дистанцию только в конце ноября на этапе в шведском Эстерсунде. Победу в ней одержал норвежец Стурла Легрейд.