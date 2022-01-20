Российская теннисистка Вера Звонарева в паре со словачкой Викторией Кужмовой пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в соревнованиях пар.

В первом матче в Мельбурне дуэт обыграл россиянку Варвару Грачеву и украинку Ангелину Калинину. Их встреча длилась 1 час и 23 минуты и закончилась со счетом 6:2, 6:4.

Победительницы совершили четыре подачи навылет и завершили матч с одной двойной ошибкой и 3 из 10 реализованными брейк-пойнтами. Их соперницы оформили два эйса и также ошиблись один раз.

В 1/16 турнира Звонарева и Кужмова встретятся с японкой Нао Хибино и Алисией Росольска из Польши. Они сразятся завтра, 21 января. Предварительное время выхода на корт – 03:00 по московскому времени.