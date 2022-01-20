На чемпионате Европы по гандболу 2022 года среди мужских команд сегодня, 20 января, сборная России проведет первый матч основного раунда против команды Швеции.

Игра пройдет на Зимнем стадионе Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Начало матча назначено на 17:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча Россия — Швеция будет доступна здесь.

В предварительном раунде сборная России обыграла всех своих соперников, а именно Литву, Норвегию и Словакию. Шведы начали турнир не так стабильно, собрав победу, ничью и поражение.

Последняя очная встреча россиян и шведов состоялась в 2017 году на чемпионате Европы и завершилась победой представителей Скандинавии. Далее команды появлялись вместе на площадке только в товарищеских матчах.