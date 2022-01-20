Первая ракетка мира Новак Джокович может подать иск в суд на представителей австралийских властей. Известно, что указанной причиной станет жесткое обращение со спортсменом на территории страны.

Серб рассчитывал принять участие в Открытом чемпионате Австралии, однако не смог решить проблемы с документами по приезде в страну.

По информации издания The Sun со ссылкой на источник, жестоким обращением спортсмен называет содержание в карантинном отеле для иммигрантов в Мельбурне после первого аннулирования визы.

Сумма иска может составить 4,36 млн долларов, в том числе 3,13 млн долларов призовых, которые Новак мог бы получить за победу на этом Турнире «Большого шлема».

Напомним, Джокович был депортирован из Австралии после проигранного судебного дела.