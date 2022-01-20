Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич смог выйти из COVID-протокола. Сообщается, что спортсмен уже занимался на первой тренировке.

О состоянии хоккеиста сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Да, я думаю, он готов. Я считаю, он выглядел хорошо. Завтра мы проведем ещё одну тренировку и там тоже посмотрим. Думаю, он сегодня хорошо поработал», – приводятся слова главного тренера команды Крэйга Берюбе.

Бучневич выходил на лед в звене с соотечественниками Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым. В этом розыгрыше чемпионата трио набрало 104 (43+61) очка.

В текущем сезоне Бучневич сыграл в 34 матчах, забросил 14 шайб и отметился 21 результативной передачей. Большую часть карьеры в НХЛ он провел в «Нью-Йорк Рейнджерс». К «Сент-Луису» он присоединился только в 2021 году.