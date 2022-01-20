Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что практически все его соотечественники из ММА используют допинг.

«99,9 процента российских бойцов сидят на химии«, – заявил Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Больше спорта».

Магомеду Исмаилову 35 лет. Он борется в ММА с 2011 года. Последний бой спортсмена состоялся в октябре 2021 года на турнире в Сочи. Тогда Исмаилов досрочно проиграл россиянину Владимиру Минееву. При этом Магомед даже потерял сознание. Это был второй бой спортсменов. В октябре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Исмаилов и Минеев – принципиальные соперники в российском ММА.

Магомед проведет следующий бой с Александром Шлеменко. Поединок состоится в рамках турнира RCC.