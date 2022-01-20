Сегодня, 20 января, баскетбольный клуб «Зенит» проведет первый матч в 2022 году в Евролиге. Петербуржцы встретятся на домашнем паркете с «Монако».

Игра состоится на «СИБУР Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

Матч станет всего лишь вторым для игроков «Зенита» с момента возвращения после карантина. В последнем матче команда обыграла московский ЦСКА в Единой лиге ВТБ, а до Нового года победила «Црвену Звезду» в овертайме в Евролиге.

«Монако» за этот период поучаствовал в четырех играх и триумфально заканчивал три из них. С «Зенитом» команда встречалась в середине декабре и потерпела поражение со счетом 74:85.