В Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 20 января, сборная России играет первый матч основного раунда против Швеции.

Встреча проходит на Зимнем стадионе Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Стартовый свисток дан в 17:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборная России обыграла всех соперников на групповом этапе и вышла в основной раунд с первого места. Россиянам противостояли национальные команды Литвы, Норвегии и Словакии.

В основном раунде сборная России соперничает с Германией, Испанией, Норвегией, Швецией и Польшей. Первые две команды из группы выйдут в плей-офф турнира.

В последний раз сборная России встречалась с Швецией на чемпионате Европы 2017 года. Тогда матч завершился поражением россиян.