Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс, вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Дуэт обыграл россиянку Анну Блинкову и белоруску Александру Саснович со счетом 6:7, 6:3, 6:3. Спортсменки находились на корте 2 часа и 10 минут.

Вероника и Элизе пять раз подали навылет, сделали пять двойных ошибок и реализовали 7 из 10 брейк-пойнтов.

Анна и Александра совершили один эйс, допустили десять двойных ошибок и сделали четыре брейка.

Кудерметова и Эндерс сыграют с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович за выход в третий круг Australian Open. Матч состоится завтра, 21 января.

Призовой фонд турнира составляет 54 731 262 долларов.