Адем Чебечи, агент футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о финансовых нюансах перехода своего клиента в армейский клуб из «Лилля».

«Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа – 12 млн евро. Стоимость аренды – 350 тыс. евро«, – цитирует Чебечи ТАСС.

В текущем сезоне Юсуф Языджи сыграл в 21 матче за «Лилль» во всех турнирах. Полузащитник забил один гол и отдал результативную передачу. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Языджи составляет 15 млн евро. До «Лилля» Юсуф выступал за «Трабзонспор» в турецком чемпионате.

ЦСКА с 30 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует «Зенит», на втором месте идет «Динамо». Тройку призеров замыкает «Сочи».