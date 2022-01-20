Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями после публикации состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Экс-спортсменка считает, что к Евгению Семененко, попавшему в число запасных, остались вопросы. Именно поэтому он не вошел в основу команды. Мужчин-одиночников представят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

«По моим понятиям, состав сборной определяется на чемпионате страны — это спортивный принцип. Принцип, который работает во многих странах. Что касается Семененко, то, наверное, какие-то вопросы к нему есть. Федерация должна объяснять», — цитирует Роднину Чемпионат.

Олимпийские Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.