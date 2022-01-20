Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем состоянии после перенесенного коронавируса.

Спортсмен рассказал, что не делает ПЦР-тесты, потому что недавно переболел COVID-19.

«Мне нужно было сдать тест на антитела по прилете, я его сдал, он был негативным, и ПЦР-тест я не делал. Может, что все еще показывал бы положительный результат. Но я уже не заразный и не опасный», – цитирует Рублева Eurosport.ru.

Напомним, Андрей Рублев просидел более дней на карантине из-за коронавируса. На данный момент российский теннисист принимает участие в Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Ранее на турнир не допустили действующего чемпиона соревнований из Сербии Новака Джоковича. У него возникли проблемы с документами при пересечении границы.