Австралийский теннисист Ник Кирьос начал переговоры с Карлосом Бернардесом, арбитром, находящемся на вышке, во время встречи против россиянина Даниила Медведева во втором круге Australian Open.

Матч в Мельбурне продолжаются, спортсмены играют второй сет. Инцидент случился в первой части встречи, которая завершилась в пользу второй ракетки мира.

«Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро», — сказал Кирьос в обращении к судье.

Вероятно, на хозяине корта сказывается давление – в первом сете он уступил лишь на тайбрейке.

В случае победы соперником Медведева в третьем круге станет голландец Ботик Ван де Зандшульп.