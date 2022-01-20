Серебряный призер Олимпийских игр в команде и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о попадании Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Дуэт выступает в танцах на льду.

«Дэвис и Смолкин на чемпионате России показали очень хорошее катание. Понятно, что были еще претенденты. Для меня как для обычного зрителя они выглядели действительно хорошо«, – цитирует Энберта «Чемпионат».

Александр добавил, что ФФККР выбрала самых достойных фигуристов для выступления в соревнованиях спортивных пар. Также Энберт считает, что не может быть вопросов по выбору спортсменок, которые будут выступать в одиночном женском катании. Хотя перед чемпионатом Европы в состав сборной России могли включить Елизавету Туктамышеву.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.