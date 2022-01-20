Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что сотрудники канала Матч ТВ могли бы помочь Эдуарду Латыпову добраться до этапа Кубка мира в Антхольце в случае сдачи двух отрицательных тестов на коронавирус.

Пока спортсмен находится на карантине в немецком Оберхофе, он заболел коронавирусом 5 января и уже должен был покинуть этот режим. Однако накануне, 19 января, стало известно о продлении срока самоизоляции из-за отсутствия у Латыпова европейской вакцины.

«Что мешало нашей команде привиться «Пфайзером»? По традиции, задним умом мы все крепки. Продюсер Алексей Криворучко лично отправился за Латыповым, чтобы после сдачи двух отрицательных тестов привезти его в Италию», – заявил Губерниев в эфире Матч ТВ.

Напомним, этап в Антхольце стартует сегодня, 20 января, с мужской индивидуальной гонки.