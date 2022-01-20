Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» опубликовала медицинскую сводку команды. В ней есть информация о травме форварда Килиана Мбаппе и сроках восстановления нападающего Неймара.

«Килиан Мбаппе лечится от болей в левой приводящей мышце. В пятницу будет сделано обследование, чтобы судить о динамике травмы», – сообщается на сайте «ПСЖ».

В пресс-службе команды добавили, что Неймар продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он может вернуться в основную группу в начале следующей недели.

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» предложил Мбаппе двухлетний контракт на выгодных условиях. Представители Килиана уведомили клуб о том, что пока не будут принимать решение о дальнейшем сотрудничестве. На Мбаппе претендует мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что француз хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании.