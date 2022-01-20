Руководитель московской спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что полностью согласен с решением федерации по олимпийской сборной фигуристов, и отметил отсутствие сомнений по поводу попадания чемпионки мира Анны Щербаковой.

В женском одиночном катании Россию представят ученицы Этери Тутберидзе – Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Наши фигуристки — лучшие в мире, они это постоянно доказывают. Тут даже и вопросов не было, что должна ехать Аня, а не кто-то другой — на чемпионате Европы она закрыла рты всем критикам и утерла нос недоброжелателям», – цитирует Лайшева Sport24.

Перед Олимпиадой в Пекине фигуристы отправятся на сбор в Красноярск, а оттуда вылетят в Китай.