Баскетбольный клуб «Зенит» начал матч с «Монако» в Евролиге. Встреча проходит на домашнем паркете «СИБУР Арены».

Стартовая сирена прозвучала в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Встреча с «Монако» станет второй игрой для «Зенита» после возвращения с карантина из-за коронавируса. В последнем матче команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. До Нового года «Зенит» вырвал победу к «Црвены Звезды» в овертайме в Евролиге.

«Монако» за этот период успел поучаствовать в четырех матчах и выиграл три из них. С «Зенитом» команда играла в середине декабря и уступила со счетом 74:85.

«Зенит» идет на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. «Монако» занимает девятую строчку.