Экс-главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев выступил с обращением к Союзу биатлонистов России и национальному Олимпийскому комитету. Он недоволен отсутствием решений по ситуации с карантином Эдуарда Латыпова.

Накануне, 19 января, стало известно, что после завершения самоизоляции в Германии спортсмен должен там задержаться еще на восемь дней.

«Ситуация Латыпова из ряда вон выходящая. Он готовился к Играм, а теперь его так останавливают. Руководству Союза биатлонистов России и Олимпийского комитета страны нужно решать этот вопрос», — цитирует Хованцева Metaratings.

Ожидается, что биатлонист пропустит этап Кубка мира в Италии. Соревнования в Антхольце пройдут с 20 по 23 января.