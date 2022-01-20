На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров стартовали выступления девушек с короткой программой.

Соревнования начались в 17:25 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Первую разминку открывает Софья Титова. После нее выступят Наталья Лагутова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Ульяна Ширяева и Софья Самоделкина.

Во второй разминке на лед выйдут Инга Гергенидзе, Елизавета Куликова, Надежда Пантелеенко, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева и Алина Горбачева.

В заключительной разминке будут выступать Любовь Рубцова, София Захарова, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Виктория Морозова. Закрывать соревнования будет Софья Акатьева.

Сегодня, 20 января, в 20:00 выступят танцоры с ритм-танцем.