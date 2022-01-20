Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, как принималось решение о составе команды на Олимпийские Игры-2022 в Пекин.

Список команды стал известен сегодня, 20 января. Он был составлен по итогам чемпионата России и Европы, прошедших в декабре и январе.

«Состав опубликован. Он был определен в соответствии с решением экспертной группы федерации. Были ли дискуссии? Решение было единогласным», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Основной и запасной состав команды сначала отправится на сборы в Красноярск.

Олимпийские Игры в Китае состоятся с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся на следующий день после церемонии открытия.