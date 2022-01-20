Сегодня был оглашён состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры-2022 в Пекине. NVsport рассказывает о заявке команды, выделяет фаворитов и тех, кто способен преподнести сюрприз.

Напомним, что Россия впервые в истории получила по три квоты во всех дисциплинах. Но вот шансы в разных видах у нас оцениваются совсем не одинаково.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Самый простой и в то же время самый сложный выбор федерации предстояло сделать в женском одиночном катании. Школа Этери Тутберидзе в олимпийский сезон работает без сбоев, и в Пекин поедет сразу три её ученицы.

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова заняли весь пьедестал почёта на чемпионате России и в том же составе не оставили шансов соперницам и на чемпионате Европы.

Камила Валиева (15 лет). Коэффициент на победу – 1.15

Фигуристка проводит первый международный сезон на взрослом уровне и пока побеждает во всех турнирах, в которых принимает участие: челленджер в Финляндии, два этапа «Гран-при», чемпионат России и чемпионат Европы. В прошлом сезоне у Валиевой была также победа на Кубке России, а в позапрошлом – на юниорском первенстве мира. Сейчас фигуристка считается главным фаворитом Олимпиады-2022.

Александра Трусова (17 лет). Коэффициент на победу – 7.50

В этом сезоне Трусова победила на US Classic и на этапе «Гран-при». На чемпионате России взяла серебро, на чемпионате Европы – бронзу.

На юниорском уровне фигуристка выиграла два чемпионата мира и первенства России среди юниоров. На взрослом в предыдущие сезоны успела взять бронзу ЧМ, бронзу ЧЕ, а также серебро и две бронзы чемпионата России. Для победы в крупном взрослом турнире спортсменке постоянно не хватает самой малости.

Главная «фишка» Трусовой – пять четверных прыжков в произвольной программе. Пока что на соревнованиях ей не удалось выполнить все чисто.

Анна Щербакова (17 лет). Коэффициент на победу – 12.00

Перед чемпионатом Европы главные сомнения были насчёт Анны Щербаковой. После трёх побед на чемпионате России ученица Тутберидзе взяла лишь бронзу и на чемпионат Европы ехала под грузом давления. Тем не менее, свой статус она подтвердила и взяла серебряную медаль, обойдя в том числе и Трусову. Кроме того, Щербакова – действующая чемпионка мира, а в нынешнем сезоне стала второй на турнире в Будапеште и выиграла два этапа «Гран-при».

Главная сложность выбора федерации была в том, что Елизавете Туктамышевой (25 лет) пришлось отказать. Фигуристка имеет большую армию поклонников и демонстрирует впечатляющую преданность фигурному катанию, но, к сожалению, пропускает уже третью Олимпиаду подряд. На чемпионате России она выступила неудачно и сейчас числится только как первая запасная. Второй резервисткой стала ещё одна ученица Тутберидзе Майя Хромых (15 лет).

Ещё три фигуристки показали результат выше Туктамышевой и Хромых на чемпионате России, но Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва не подходят для участия в пекинской Олимпиаде по возрасту.

Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

В отличие от женского турнира, в мужском шансы наших фигуристов оцениваются как невысокие. По версии букмекеров потолок россиян – пятое место.

Марк Кондратюк (18 лет)

Единственный российский фигурист, к чьему участию в Олимпиаде не было вопросов. В нынешнем сезоне ученик Светланы Соколовской выиграл чемпионат России и подтвердил свой статус на чемпионате Европы. Также он взял серебро на Мемориале Дениса Тена и бронзу на турнире в Оберстдорфе. Это было последнее квалификационное соревнование перед Олимпиадой, и Кондратюк подтвердил третью путёвку России.

До этого сезона серьёзных успехов на взрослом уровне у Кондратюка не было.

Михаил Коляда (26 лет)

Самый опытный одиночник в нашем составе. Коляда уже имеет опыт выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане, но тогда фигурист выступил неудачно: лишь восьмое место в одиночной. В командном турнире он также не показал впечатляющих результатов, и Россия осталась лишь с серебром. При этом в олимпийский сезон-2017/18 у Коляды были бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, а также финала «Гран-при». Также на счету фигуриста три золота и три серебра чемпионатов России, включая второе место в нынешнем сезоне.

Главный вопрос к Коляде – его состояние здоровья. После серебра чемпионата России он отказался ехать на чемпионат Европы, сославшись на травму. Успеет ли он восстановиться к Олимпиаде – пока вопрос. Также в нынешнем сезоне на счету Коляды два вторых места на этапах «Гран-при» и также второе – на турнире в Финляндии.

Андрей Мозалёв (18 лет)

Главным вопросом для сборной России оставалась третья мужская путёвка на Олимпиаду. Евгений Семененко добывал её для нашей страны, а также достойно дебютировал в прошлом году на чемпионате мира. Однако в этом сезоне одного петербуржца обошёл другой. Андрей Мозалёв взял бронзу чемпионата России, обойдя Семененко. Тем не менее, именно Семененко планировали отправить на чемпионат Европы, а Мозалёв числился запасным. Однако травма Коляды решила данную проблему, и на континентальное первенство отправились оба.

И оба выступили неудачно, заняв четвёртое и пятое место. Тем не менее, Мозалёв снова обошёл конкурента и окончательно доказал, что на данный момент он лучше.

В этом сезоне Мозалёв выиграл турнир Ice Star и Кубок Санкт-Петербурга, стал вторым на челленджере в Загребе и третьим – на мемориале Дениса Тена.

Евгений Семененко (18 лет) и Пётр Гуменник (19 лет) стали четвёртым и пятым на чемпионате России – именно им отведён статус запасных. За Евгения может быть обидно, но всё же Мозалёв своё право поехать в Пекин подтвердил целых два раза.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Виктория Синицина (26 лет)/Никита Кацалапов (30 лет). Коэффициент на победу – 3.00

Самые опытные фигуристы среди наших участников Олимпиады в Пекине. Синицина и Кацалапов ездили ещё на Игры в Сочи, правда, с другими партнёрами – Русланом Жиганшиным и Еленой Ильиных соответственно.

Встав в пару, наши танцоры долго шли к успеху через серию неудач. В постолимпийский сезон-2018/19 к паре пришли первые серьёзные достижения, в частности, серебро чемпионата мира. А последние два сезона Синицина и Кацалапов выигрывали вообще все турниры, в которых принимали участие. Правда, на топовых стартах не выступали их основные соперники и главные претенденты на золото Пекина – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Им букмекеры отдают победу с впечатляющим коэффициентом 1.40. Тем не менее, за Синицину и Кацалапова говорит соревновательная практика. Они действующие чемпионы мира, а в нынешнем сезоне уверенно победили и на чемпионате Европы. Также в этом сезоне на их счету две победы на этапах «Гран-при». А вот с чемпионата России пара снялась после короткой программы, в которой уверенно победила. Тем не менее, чемпионат Европы показал, что травма спины Кацалапова оказалась несерьёзной.

Александра Степанова (26 лет)/Иван Букин (28 лет). Коэффициент на победу – 100.00

Победа Степановой и Букина на Олимпиаде кажется чем-то невероятным, но, по версии букмекеров, всё же возможной. Хоть и с заоблачным коэффициентом. Но будем объективны: пара сейчас может побороться разве что за бронзу. На чемпионатах мира фигуристы не поднимались выше четвёртого места. Два последних чемпионата России завершились победой Степановой и Букина, правда, Синицина и Кацалапов пропустили предыдущий турнир и снялись по ходу нынешнего.

В этом сезоне Степанова и Букин дважды стали третьими на этапах «Гран-при» и завоевали серебро чемпионата Европы, уступив только соотечественникам.

Однако на Олимпийских играх, помимо Пападакис и Сизерона, будут дуэты Хаббелл/Донохью и Чок/Бейтс.

Диана Дэвис (19 лет)/Глеб Смолкин (22 года)

Главная неожиданность нынешнего сезона – дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. Пара проводит лишь первый международный сезон на взрослом уровне и за счёт сенсационного серебра на чемпионате России попала в основной состав на Олимпиаду. Стоит отметить, что на чемпионате Европы дуэт не показал ничего выдающегося – только седьмое место. Тем не менее, именно им было доверено место в основе, а более опытные пары остались в резерве.

Среди болельщиков ходят упорные слухи, что Дэвис и Смолкин выступят на Олимпиаде в командном турнире, поскольку Тутберидзе очень хочет золото для своей дочери.

В текущем сезоне, помимо серебра чемпионата России, Дэвис и Смолкин выиграли челленджер в Варшаве и стали вторыми на US Classic. В прошлом сезоне на их счету победа в Кубке России.

Танцоры Елизавета Худайбердиева (19 лет)/Егор Базин (26 лет), Аннабель Морозов (20 лет)/Андрей Багин (25 лет) и Елизавета Шанаева (18 лет)/Девид Нарижный (22 года) заняли на чемпионате России места с третьего по пятое. Федерация не стала мудрить и включила в запас именно их.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Анастасия Мишина (20 лет)/Александр Галлямов (22 года). Коэффициент на победу -2.20

Мишина и Галлямов – наша главная надежда на олимпийское золото после Камилы Валиевой. Именно их букмекеры считают фаворитами, оставляя Суй Вэньцзин и Хань Цуну серебро.

В этом сезоне молодой дуэт с пятой попытки взял-таки золото чемпионата России, хотя до этого ни разу не поднимался даже в тройку. Также пара выиграла два этапа «Гран-при», челленджер в Финляндии и в блестящем стиле завоевала золото чемпионата Европы.

В прошлом сезоне на счету Мишиной и Галлямова были победа в Кубке России и командном ЧМ, а главное – золото на дебютном чемпионате мира.

Евгения Тарасова (27 лет)/Владимир Морозов (29 лет). Коэффициент на победу – 5.50

Самая опытная спортивная пара в нашем составе. Тарасова и Морозов уже участвовали в Олимпиаде в Пхёнчхане, взяли серебро в команде, но остались лишь четвёртыми в личном первенстве.

За спиной у пары также две победы на чемпионатах Европы, золото финала «Гран-при» и три выигрыша чемпионатов России. Однако в нынешнем сезоне они ушли на второй план за Мишиной и Галлямовым. На счету Тарасовой и Морозова лишь бронза на чемпионате России, серебро чемпионата Европы, первое и второе место на этапах «Гран-при», второе место на челленджере в Финляндии, а также выигрыши Warsaw cup и Cranberry cup.

Александра Бойкова (20 лет)/Дмитрий Козловский (22 года). Коэффициент на победу – 6.50

Если Мишиной и Галлямову букмекеры прочат борьбу за золото с китайским дуэтом, то битва за бронзовую медаль должна развернуться между ещё двумя российскими парами. Более молодые Бойкова и Козловский неожиданно обошли Тарасову и Морозова на чемпионате России, но уступили им на чемпионате Европы. Также на их счету первое и третье место на этапах «Гран-при» в нынешнем сезоне.

А самым успешным для пары стал сезон-2019/20, когда они в первый и пока последний раз победили на чемпионатах России и Европы.

В запасе спортивных дуэтов также обошлось без неожиданностей. Дарья Павлюченко (19 лет) и Максим Ходыкин (22 года) стали на чемпионате России четвёртыми, а совсем юные Юлия Артемьева (16 лет) и Михаил Назарычев (20 лет) – пятыми.

В нынешнем составе сборной России возможны замены в случае травм и болезней участников. Состязания по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 пройдут с 4 по 19 февраля, а 20 февраля запланированы показательные выступления.