Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал повторный тест на коронавирус и дважды получил отрицательный результат. Предполагается, что спортсмену могут разрешить передвижение по стране и одобрят переезд в Италию.

По информации Матч ТВ, уже вечером Латыпов сможет приехать в Антхольц, где стартует седьмой этап Кубка мира. В этот уик-энд там состоятся индивидуальные гонки, классические эстафеты и масс-старты.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, как коллектив телеканала поможет спортсмену со срочной поездкой в Италию.

Латыпов пропустил два этапа турнира, находясь на карантине в немецком Оберхофе. Он сдал положительный тест 5 января. Вчера, стало известно о продлении его самоизоляции.

Биатлонист был включен в состав основной команды на Олимпийские Игры в Пекин.