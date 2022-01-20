Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В четырех сетах он обыграл местного теннисиста Ника Кирьоса, занимающего 115-ю позицию в рейтинге ATP.

Матч продолжался 3 часа и 4 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

Медведев сделал 31 эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник 17 раз подал навылет, дважды ошибся и использовал 2 брейка из 9.

В первом сете игроки довели счет до тай-брейка, который выиграл Медведев. Также в этой части встречи произошел странный инцидент – Кирьос начал беседовать с судьей на вышке.

В следующем раунде Australian Open соперником Медведева станет голландец Ботик ван де Зандшульп.