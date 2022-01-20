Российская фигуристка Валерия Старыгина получила двухлетнюю дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Она выступала в танцах на льду с Иваном Волобуевым.

Об отстранении сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Старыгину Валерию на 2 года за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 18 января 2022 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что они выступали на чемпионатах России в 2011, 2012 и 2013-м годах и входили в топ-8 на каждом из турниров. Пара выигрывала золото (2011) и серебро (2012) на Кубке Ниццы и бронзу на NRW Trophy (2012).