Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала форму своей национальной сборной на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Спортсменка опубликовала снимки в экипировке в социальной сети.

Алимбекова сейчас находится в Антхольце и готовится выступить на итальянском этапе Кубка мира.

«Крутая олимпийская экипировка. Даже снимать не хочется. НОК Беларуси, спасибо, что учли пожелание спортсменов», — написала Алимбекова в Stories в Instagram.

Спортсменка в текущем сезоне занимает третье месте в общем зачете Кубка мира. За шесть этапов она набрала 499 очков и пока уступает норвежке Марте Олсбю Ройселанн и шведке Эльвире Эберг.

Олимпийские Игры в Пекине стартуют 4 февраля. Соревнования откроются смешанной эстафетой.