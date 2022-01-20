Британская теннисистка Эмма Радукану, выигравшая в прошлом году году Открытый чемпионат США, сенсационно проиграла во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Вместо нее дальше прошла 98-я ракетка мира Данке Ковинич из Черногории.

Матч длился 2 часа и 38 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

Радукану занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA. В прошедшей игре она не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. Победительница четыре раза подала навылет, закончила игру с двумя ошибками и использовала 7 из 11 брейков.

В третьем круге Ковинич сразится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).