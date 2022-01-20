Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов отреагировал на данные о тестах на коронавирус, которые сдал Эдуард Латыпов на карантине в Германии. Он не уверен в переезде спортсмена в Италию.

Ранее сообщалось, что биатлонист может перебраться на этап Кубка мира в Антхольц после пропуска двух соревновательных уик-эндов.

«Коллеги опять торопятся. На данный момент Эдуард сдал два ПЦР-теста — вчера и сегодня. Известен результат – отрицательный – только вчерашнего, результата сегодняшнего теста Латыпова на данный момент нет. Ждём», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Спортсмен заболел коронавирусом 5 января. Предполагалось, что сегодня истечет срок его пребывания на карантине.