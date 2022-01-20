Российские биатлонистки Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко не примут участия в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Соревнования были запланированы на завтра, 21 января.

О решении сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Отмечается, что оно было принято после консультаций с тренеров с врачами.

В заявку женской команды в их отсутствие входят Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Сегодня в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка. Ее начало запланировано на 16:15 по московскому времени. На дистанцию выйдут Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Тренерский штаб анонсировал, что спортсмены будут заявляться на гонки по индивидуальному плану.