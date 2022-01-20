Чемпион и обладатель Суперкубка СССР, бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном уходе Сердара Азмуна из петербургского клуба. Контракт иранца истекает этим летом, по данным СМИ, им интересуются «Лион» и «Ювентус».

«Так ли сильно рвется в Европу этот форвард? Во-первых, ему наверняка предлагают зарплату ниже, чем в «Зените». Во-вторых, Азмун должен понимать, что уровень футбола в чемпионатах Франции и Италии несравним с уровнем нашего чемпионата,- приводит «Петербургский дневник» слова Веденеева. — Я много смотрю матчей чемпионатов Англии, Испании, Италии, Франции, там нападающие встречают совершенно другой уровень сопротивления. Азмуну, который привык к тому, что в чемпионате России его не опекают, что «Зенит» во всех матчах много атакует, а в некоторых матчах соперники если и сопротивляются, то только в первом тайме, будет очень тяжело».

Азмун играет за «Зенит» с начала 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и 7 мячей в чемпионате России, гол в матче за Суперкубок страны, а также два мяча в пяти встречах Лиги чемпионов.