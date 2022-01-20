Расписание командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Инфографика NVsport

Расписание командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Инфографика NVsport

Стало доступно полное обновлённое расписание командного турнира по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

В день Открытия Олимпиады, 4 февраля, в короткой программе будут соревноваться мужчины, спортивные пары, ритм-танцы покажут танцевальные пары.

На следующий день, 5 февраля, с короткими программами выступят женщины, а произвольные программы покажут мужчины.

Развязка турнира наступит 6 февраля: произвольные программы покажут спортивные пары и женщины, а танцевальные пары выступят с произвольными танцами.

Изменение в расписании произошло не так давно: мужчинам дали лишний выходной перед личным турниром и переставили произвольную в «команднике» на 5 февраля.

Каждая команда может сделать замены только в двух видах. В короткой программе принимают участие 10 сборных, до произвольной доходят пять команд.