Сегодня, 21 января, сборная России проведёт первый матч чемпионата Европы по мини-футболу. В стартовой игре россиянам предстоит встреча со Словакией. Игра пройдёт на арене «Зигго Дом» в Амстердаме и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Помимо игры со словаками, подопечные Сергея Скоровича встретятся с Хорватией (25 января) и Польшей (29 января).

Две лучшие команды каждой из четырёх групп пройдут в 1/4 финала. Россия в случае попадания в плей-офф встретится с одной из команд группы D: Грузией, Испанией, Азербайджаном или Боснией и Герцеговиной.

Это первый чемпионат Европы по мини-футболу с 16 участниками финальной стадии. Ранее в турнире принимало участие меньшее количество команд (последние годы — 12).

Россия за всю историю один раз выиграла чемпионат Европы — в 1999 году. Также на счету команды пять серебряных и три бронзовых медали. Всего два раза россияне оставались без медалей континентального первенства.