В расписании командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине произошли перестановки. Обновлённое расписание доступно на сайте Olympics.com.

Мужчинам-одиночникам дали один день отдыха между личным и командным турнирами. Произвольную программу мужчин в команде перенесли с 6 на 5 февраля, на 6:57 по московскому времени.

Ранее в этом слоте стояла произвольная программа спортивных пар. Её перенесли на 6 февраля, на 4:22 по московскому времени. В личном турнире пары соревнуются последними — 18-19 февраля.

Таким образом, мужчины-одиночники выступят 4-5 февраля в командном турнире, а личный турнир, как и планировалось, стартует 8 февраля. Ранее между «командником» и личным турниром был всего один выходной день.

В личном турнире у мужчин Россию представят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.