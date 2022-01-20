Наконец, стал известен окончательный состав сборной России по фигурному катанию, который поедет на Олимпийские игры в Пекине. Самое время прикинуть состав на командный турнир и возможные тактические изменения, которые могут произойти: в двух видах из четырёх можно будет делать замены.

Кого нужно ставить, чтобы набрать максимальное количество баллов и сохранить силы перед личными турнирами? Разбирается NVsport.

Женское одиночное катание: Камила Валиева — КП, Александра Трусова или Анна Щербакова — ПП

Камила Валиева — не робот. Мы увидели это на чемпионате Европы, который она пусть и выиграла, но с ошибками. И насколько бы уверенной она не стала за этот первый взрослый сезон и не была самым надежным игроком команды, не факт, что она выдержит четыре проката на Олимпиаде с эмоциональной точки зрения — 15-летняя Юлия Липницкая, например, отдала всё в «команднике» в Сочи, а потом случилась неудача в личном турнире.

На короткую программу Валиеву нужно ставить в первую очередь из-за её стабильности и уверенного тройного акселя. А вот в произвольной может быть замена. Девушки катаются последними и, в теории, при благоприятном стечении обстоятельств фигуристка-участница может выйти на неё уже в статусе олимпийской чемпионки.

Больше шансов на командник у Щербаковой — и по результатам последнего чемпионата Европы, где произвольная у неё вышла с рекордными оценками, и по прошлым заслугам — все же, у неё есть титул чемпионки мира.

Мужское одиночное катание: Марк Кондратюк

Очень логично было бы поставить замену и в мужском одиночном, поскольку личный турнир идёт сразу за командным, но скорее всего, этого не произойдёт по двум причинам.

У Михаила Коляды только была травма стопы, и немного рискованно ставить его на оба проката. На один можно было бы, но России, скорее всего, понадобится подстраховка — в других видах тоже есть участники с вопросами по здоровью. Мужчины же катают произвольную первыми — 5 февраля по обновлённому расписанию — так что лучше оставить замену на последний день.

Если одна замена точно уходит в женское одиночное, а ещё одна — на случай травмы, то в командный турнир с большой долей вероятности попадёт Марк Кондратюк. Коляда же сможет хорошо сосредоточиться на личном турнире, не тратить силы лишний раз — как физические, так и моральные (вспомните Пхенчхан-2018). Кондратюк же достаточно адекватно высказался о четырёх прокатах за одну неделю и выступил с минимумом ошибок на ЧР и ЧЕ.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин*

Может пригодиться замена в танцах. Пусть Никита Кацалапов и сказал, что тема со спиной закрыта, но после большого количества снятий пары с турниров в прошлом и текущем сезонах (откатали ритм-танец, но случилось что-то в произвольном) за них все равно тревожно.

Ритм-танец обязательно должны катать Синицина/Кацалапов, чтобы обеспечить задел по баллам перед американской парой, а вот дальше — насколько хватит спины Никиты: если примут решение поберечься перед личным турниром, то в произвольном танце выступят Александра Степанова и Иван Букин. Есть риск в этом случае потерять баллы в пользу сборных США и Канады, но если речь пойдёт о здоровье, то лучше пойти на такой шаг.

Парное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский*

Короткую программу в обязательном порядке нужно катать чемпионам мира Анастасии Мишиной/Александру Галлямову — за ними стабильность и действующий мировой рекорд в КП.

Если замена в танцах не понадобится, логичнее сделать замену в парном катании и на произвольную программу поставить Александру Бойкову и Дмитрия Козловского: они также принесут команде максимум баллов и были стабильнее по ходу этого цикла. Сезон-2021/22 начинался сложно, однако на двух последних, самых важных по накалу борьбы стартах Бойкова и Козловский допустили лишь одну ошибку на четыре проката. К главным стартам фигуристы буквально вычистили свою произвольную, «Малагенью».

Максим Траньков очень уверенно заявлял о том, что он и его пара достойны командного турнира, и на чемпионате Европы Тарасова/Морозов обошли Бойкову/Козловского даже с грязными прокатами, но и на чемпионате России они поошибались. что стоило им и золота, и серебра. Никогда не знаешь, где эта пара допустит ошибку — а она может повлиять на итоговый результат.

Если придется делать замену в танцах, то Мишина и Галлямов спокойно откатают две программы и успеют отдохнуть перед личным турниром — он идет последним, 18-19 февраля.