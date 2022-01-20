Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Спортсмену удалось пройти все четыре огневых рубежа без промахов, на финише россиянин опередил представителя Норвегии Тарьея Бё на 9,7 секунды. У Бё в этой гонке — два промаха.

На третьей позиции расположился ещё один представитель России — Карим Халили. Он проиграл Бабикову 48,5 секунды, допустив по ходу гонки один промах.

Незадолго до старта гонки с нее снялись Максим Цветков и Даниил Серохвостов.

Отметим, Антон Бабиков попал в состав олимпийской сборной России по биатлону только как запасной: в итоговую пятерку он не вошёл. В состав команды включили Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова, Карима Халили и Даниила Серохвостова.