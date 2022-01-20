Российская фигуристка Софья Самоделкина откатала короткую программу на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. Турнир стартовал сегодня, 20 января, на «Саранск-Арене».

Свою программу Самоделкина начала с каскада тройной аксель — тройной тулуп, затем приземлила двойной аксель (обязательный прыжок у девушек-юниорок). Во второй половине программы Самоделкина исполнила сольный тройной флип (еще один обязательный прыжок). Вращения были выполнены на четвертый уровень, дорожка шагов выполнена на третий.

От судей за свою короткую программу Самоделкина получила 75,51 балла, из которых более 41 балла — за техническую составляющую программы. Пока ученица Сергея Давыдова занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.