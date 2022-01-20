Хоккейный турнир Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине могут перенести на лето из-за возможного риска распространения коронавируса, который выше в командных видах спорта.

Как сообщает издание Metaratings.ru со ссылкой на свои источники, есть вероятность переноса турнира, и решение по этому вопросу будет принято к 24 января.

Ранее в СМИ появлялась информация, что соревнования по хоккею и керлингу могут перенести из-за того, что риск распространения коронавируса в групповых видах спорта гораздо выше, чем в индивидуальных.

Эту информацию Metaratings.ru прокомментировал Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России и депутат Госдумы. Эксперт отметил, что решение о переносе турнира не выносилось на обсуждение.