Российский фигурист Егор Рухин высказался о своем переходе из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

Слова Рухина цитирует портал «Матч ТВ».

После короткой программы на Первенстве России среди юниоров в Саранске Рухин подтвердил информацию о переходе от Тутберидзе к Плющенко, однако отказался рассказывать причины.

«Никаких трудностей в связи с переходом не возникло, я перешел, и мы сразу начали готовиться к первенству России. С негативом в соцсетях по этому поводу не столкнулся», — сказал Рухин, добавив, что даже если бы негатив случился, то фигурист не обратил бы на него внимания.

Напомним, на чемпионат России 2022 года в Санкт-Петербурге Рухин ездил в составе группы Тутберидзе, в турнире мужчин он занял 18-е место. В Саранске фигурист выиграл короткую программу.