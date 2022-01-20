Российский биатлонист Антон Бабиков высказался о своём выступлении в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Бабиков выиграл гонку, показав чистую стрельбу и опередив Тарьея Бё на 9,7 секунд на финише.

Слова Бабикова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

«Я нашёл раздражитель ещё до гонки, это мне помогло. На стойке я стрелял медленно. Это специфика первых дней здесь: стоя лучше не торопиться, не пытаться стрелять в обычном режиме», — отметил Бабиков, добавив, что после 19 точных выстрелов биатлонист начинает отгонять мысли, а мышцы уже слушаются не так хорошо.

Как считает биатлонист, необходимо соединить мысли с мышцами для того, чтобы не допускать ошибки в стрельбе.

«Пока у меня нет ощущения, что я победил. Но мысли сегодня не о победе, мысли немного о другом. Так что я не знаю, радоваться ли этому», — сказал Бабиков.