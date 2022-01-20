Мужская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы 2022 года, уступив в матче группового этапа сборной Швеции.

Игра прошла в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы и завершилась со счетом 29:23 в пользу представителей Швеции. Счет по таймам — 16:13, 13:10 в пользу Швеции, в каждом из таймов соперникам удалось обеспечить комфортное преимущество в три мяча.

До этой встречи российские гандболисты одержали три победы подряд — над командами Литвы, Норвегии и Словакии и смогла пробиться в групповой раунд после предварительного.

Следующий матч сборной России на групповом этапе состоится завтра, 21 января. В соперниках российских гандболистов — команда Испании. Также на групповом этапе пройдут матчи против Польши и Германии.