Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева с ошибкой исполнила короткую программу на Первенстве России по фигурному катанию 2022 в Саранске.

Муравьева представила зрителям программу под песню Ne me quitte pas.

Фигуристка допустила степаут после тройного акселя, затем исполнила тройной тулуп, однако каскад не засчитали. После этого Муравьева исполнила двойной аксель и тройной флип — обязательные сольные прыжки у девушек-юниорок в этом сезоне.

Судьи оценили прокат Муравьевой на 68,38 балла, из которых чуть более 30 за технику. Пока это промежуточное третье место.

Лидером турнирной таблицы на данный момент остается фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина, набравшая более 75 баллов.