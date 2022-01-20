Российская фигуристка, ученица Сергея Давыдова Софья Самоделкина оценила своё выступление в короткой программе на Первенстве Росси по фигурному катанию в Саранске и рассказала о планах на произвольную.

Слова Самоделкиной цитирует портал Sport24.

Фигуристка отметила, что очень рада исполненному каскаду тройной аксель — тройной тулуп, который раньше получился на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. «Пока что мы с тренером не поняли, почему баллов меньше, чем на чемпионате России», — отметила фигуристка, добавив, что приехала на турнир не за баллами, а за чистыми прокатами.

«Пока что три четверных планирую. Лутц, сальхов и риттбергер», — рассказала Самоделкина.

Напомним, за прокат с тройным акселем в короткой программе Софья Самоделкина получила чуть более 75 баллов.